Mon nouvel album lo-fi

MoGreen

Yo les gars,



Après pas mal de temps je sors ma Beat-Tape Blue York. C'est un projet lo-fi bien jazzy de reprises de rappeurs oldschools avec une ambiance assez New-Yorkaise. J'ai passé pas mal de temps dessus donc n'hesitez pas à me faire des retours c'est toujours benef



(Bon point à celui qui trouvera le film de l'intro)



Mo/Green - Blue York [Full Album]

19/08