saphir1313

Je m'installe Inscrit: 12/02/2015 19:56 Post(s): 158 Si vous comprenez ce qu'il se passe, dites-moi, car moi pas vraiment. D'habitude ça dure quelques secondes. Là 3000 peut-être, car je n'ai pas filmé tout le début qui avait commencé avant, et ensuite, je n'ai pas filmé tout de suite.





Aujourd'hui 01:30:33