Quand une joueuse de tennis perd son calme

Ah, le petit tennis d'été entre copines... Agréable, convivial, relaxant et toujours très bon esprit. ( ON) Ah, le petit tennis d'été entre copines... Agréable, convivial, relaxant et toujours très bon esprit.ON) https://t.co/3bGZDyH8ra

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:27

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13006 Karma: 7191 J’aime bien jouer au tennis de temps en temps, mais j’ai toujours eu du mal avec la mentalité de beaucoup de joueurs.

Étant plus habitué aux sports collectifs, je ne sais pas si c’est propre aux sports individuels en général ou au tennis en particulier…

Contribution le : Aujourd'hui 11:05:33