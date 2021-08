Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Quel plaisir de rouler sur une route fraîchement bitumée ! #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13011 Karma: 7199 On a tous déjà ressenti cette sensation de plaisir en roulant sur une route parfaitement lisse dont le bitume venait tout juste d’être refait. Bon là, il était peut-être encore un peu trop tôt par contre…





Contribution le : Aujourd'hui 15:02:41

Meph974 Re: Quel plaisir de rouler sur une route fraîchement bitumée ! #2

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 638 Karma: 370 Et le con il fait bien toute la route quoi, il aurait pu faire marche arrière pour réduire la casse quoi...

Contribution le : Aujourd'hui 15:26:28