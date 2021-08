Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- « Ne faites pas attention à moi, je vérifie juste si le mur est bien lisse » 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13014 Karma: 7201 Un chat essaie d'attraper un oiseau mais se fait prendre en flagrant délit lorsque se dernier se retourne. Il fait alors mine de s'intéresser uniquement au mur.





Contribution le : Aujourd'hui 18:24:48