Une pelleteuse tombe dans un supermarché à Ségovie, en Espagne

(article en espagnol) Alors qu'une pelleteuse procédait à l'effondrement du mur d'un bâtiment à démolir, le sol sur lequel elle reposait s'est effondré, la faisant basculer à travers le toit d'un supermarché. Heureusement, il n'y avait à ce moment que deux clients dans le supermarché et personne n'a été blessé.

