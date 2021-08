Star Wars - Vision

Options du sujet Imprimer le sujet

Star Wars : Visions - Bande-annonce (VF)



Je ne suis pas fan de Star Wars mais pour le coup ils ont réussi à me hyper ! Star Wars: Visions est une série animée américaine d'anthologie issue de l'univers Star Wars qui doit être diffusée à partir du 22 septembre 2021 sur Disney+. Elle est composée de neuf courts métrages réalisés par des studios d'animation japonaise.Star Wars : Visions - Bande-annonce (VF)Je ne suis pas fan de Star Wars mais pour le coup ils ont réussi à me hyper !

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:28