Entrainement d'arts martiaux en pleine rue parisienne

Je ne veux en aucun cas passer pour un spammeur.

N'hésitez pas à me mettre une calotte ! (ça ira très bien avec le thème de ma vidéo )

Je viens donc de finir un nouveau portrait ,et j'ai plaisir à le partager ici.



En espérant que le sujet plaira à certains d'entre vous:

Thomas, qui est passionné d'arts martiaux depuis tout petit, s'entraîne très dur, chaque jour, dans les rues de Paris.





PORTRAIT #18: Dans ta face ! (www.videaste.eu)



