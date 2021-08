Une femme sauve un chien qui s'étouffe + Poteau électrique en feu

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71259 Karma: 33553

Une femme sauve un chien qui s'étouffe





Doggy Saved From Choking by His Human || ViralHog



Poteau électrique en feu





Burning Electricity Pole Snaps in Half Amid Utah Wildfire

Contribution le : Aujourd'hui 08:25:51