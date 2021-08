Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un banquet… particulier #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13020 Karma: 7218 Un groupe de musique joue une ballade romantique à un banquet pendant que les convives essaient de mettre le feu aux tables et qu’un semi-remorque les frôlent à vive allure en klaxonnant. Kamoulox.





Aujourd'hui 15:18:16

LeCromwell Re: Un banquet… particulier #2

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 4932 Karma: 5494 C est une belle performance artistique

Aujourd'hui 16:07:32