Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13022 Karma: 7221





Attention : NSFW (et quand même bien dégueu). Je me demande même si ça passe... Amis modérateurs, n'hésitez pas à supprimer si c'est trop borderline.



Edit Adr1enb: Trop borderline



La fille qui crie "how is she doing that ?!!" à la fin m'a mis le coup fatal...

Tags : twerk, lait, festival, Modesto, Canada Une femme *vachement* douée pour mettre le feu sur la piste de danse d'un festival à Modesto, au Canada.Attention :(et quand même bien dégueu). Je me demande même si ça passe... Amis modérateurs, n'hésitez pas à supprimer si c'est trop borderline.Edit Adr1enb: Trop borderlineLa fille qui crie "how is she doing that ?!!" à la fin m'a mis le coup fatal...

Contribution le : Aujourd'hui 20:21:34