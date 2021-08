Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Un ventilateur au plafond interrompt un dîner 2 #1

Olyer

Beaucoup de chance pour la petite famille



Beaucoup de chance pour la petite famille

zoondoz Re: Un ventilateur au plafond interrompt un dîner 0 #2

zoondoz
C'est vrai que tant qu'à tomber, ça ne pouvait pas mieux tomber !

JCM77 Re: Un ventilateur au plafond interrompt un dîner 1 #3

JCM77
Le gamin a l'instinct d'un chat ou quoi ? On dirait qu'il a senti le danger

ourgl Re: Un ventilateur au plafond interrompt un dîner 0 #4

ourgl
y en a une c'est pas son probleme le ventilo qui tombe

la vie continue ...

la vie continue ...

