Payet refuse la collation offerte généreusement par un supporter niçois

@LeCromwell a écrit:

Plus sérieusement Nice a gagné le match suite au refus des joueurs marseillais de revenir sur le terrain...



Si ça en reste à une victoire niçoise, c’est scandaleux.



@Meph974 : Pas dans la gueule mais dans le dos, et apparemment pas que des bouteilles d’eau mais aussi des bouteilles de bière (en verre).











Et tout à l'heure à la radio j'entendais le porte parole des supporters de Nice féliciter son équipe pour cette belle victoire et reprocher aux Marseillais leur décision de ne pas revenir sur le terrain…

