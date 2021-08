Options du sujet Imprimer le sujet

Zalko Baptême de parapente 1 #1

Je m'installe Inscrit: 15/04/2017 21:27 Post(s): 179 Karma: 91

Baptême de parapente proche de Montpellier 🪂



Petit montage perso / Filmé en GoPro + drone (coup de chance)



Pour ceux que ça intéresse : Baptême de parapente proche de Montpellier 🪂Petit montage perso / Filmé en GoPro + drone (coup de chance)Pour ceux que ça intéresse : https://cevennesparapente.fr/

Contribution le : Aujourd'hui 17:51:59