Application LG TV Remote

https://lg-tv-remote.fr.uptodown.com/android/telecharger



Bonjour les Koreusiens



Peut-on faire confiance au téléchargement de l'application qui se trouve dans le lien que j'ai ajouté ?

Car quand j'appuie sur "Télécharger" je reçois un message contextuel qui dit: "Ce type de fichier peut endommager votre appareil".

Et quand je regarde les avis ça ne m'inspire pas confiance elles ont l'air fausses....







L'application n'est plus disponible sur Google Play Store à la place il ya Lg Tv Plus mais n'est pas compatible avec ma télé.



PS: Je ne ferai pas de big up cette fois-ci vous inquiétez pas, et si j'ai pas de réponse tanpis pour moi je chercherais ailleurs.

"Ça fait vraiment du bien de chier un coup !" - La Haine.



