Je masterise ! Inscrit: 14/08/2005 23:01 Post(s): 2828 Yop, les recommandations Youtube m'ont fait découvrir ça aujourd'hui.

Michael Jones qui invite un chanteur/guitariste + un cuisinier chez lui, ça joue et ça bouffe, c'est sympa.

Que 3 épisodes pour l'instant et ça a pas l'air très régulier mais à suivre:)





Confiture (Jam) 03 - Thomas Dutronc - Marc Veyrat - Michael Jones

