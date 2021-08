Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Handicapé, il joue aux jeux vidéo… avec ses pieds ! 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1419 Karma: 608 Une vidéo émouvante d'un jeune handicapé n'ayant que ses pieds pour jouer à FIFA.



Contribution le : Aujourd'hui 18:44:39