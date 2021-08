Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Un singe essaie de porter un masque

Il se débrouille plutôt pas mal, pour quelqu'un qui n'est même pas ministre !





Contribution le : Aujourd'hui 00:41:14