Sauter sur une table + Une perruche tombe dans le chocolat au lait

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71289 Karma: 33596

Un homme casse une table en sautant dessus





Man Breaks Table by Jumping on It - 1225378



Une perruche tombe dans une tasse de chocolat chaud





Pet Parrot Trying to Sip on Hot Chocolate Ends up Falling Into it - 1230058

Contribution le : Aujourd'hui 07:41:48