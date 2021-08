Je masterise ! Inscrit: 02/05/2013 09:48 Post(s): 4106 Karma: 3840

C'est long mais J'ai été vraiment captivé par ce travail.

Je crois bien que pour ce type de vidéo c'est ce que j'ai vue de plus inventif maitrisé et ambitieux





Miniature HOWL'S MOVING CASTLE made from JUNK // Ghibli Crafts

Contribution le : Aujourd'hui 12:56:30