-Flo-

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13037 Karma: 7278 Une femme fait le plein de sa voiture à une station-service, sans se rendre compte qu'elle verse tout par terre. Un autre automobiliste qui voulait faire son plein à la pompe voisine le lui a heureusement signalé avant de se barrer vite fait (et je le comprends...).





Aujourd'hui 17:35:04