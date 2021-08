Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71306 Karma: 33611 Un avion de tourisme fait un atterrissage d'urgence sur une autoroute assez chargée en Californie





Small Plane Makes Emergency Landing On Crowded California Highway

