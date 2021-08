Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Accident moto vs vélo

NYC is back baby

NYC is back baby

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:19

CrazyCow Re: Accident moto vs vélo

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15712 Karma: 21458



Je crois que le cycliste va passer un mauvais quart d'heure en tout cas Il joue dans une équipe de foot le policier ?Je crois que le cycliste va passer un mauvais quart d'heure en tout cas

Contribution le : Aujourd'hui 10:36:06

gazeleau Re: Accident moto vs vélo

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4426 Karma: 3527 ça prouve que rouler sur une roue ne permet pas de rester maître de son véhicule, surtout quand tu croises un flic qui, sans raison, ne respecte pas la priorité, ni aux piétons, ni aux cyclistes. Je pense que ce sera la leçon de sa journée.

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:08

FMJ65 Re: Accident moto vs vélo

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12774 Karma: 3940 Le flic ne respecte pas le passage piéton, ni la priorité à droite : carton rouge !

Contribution le : Aujourd'hui 10:41:25