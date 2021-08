Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus 100 artistes 3D font rouler une boule 4 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 71312 Karma: 33616 100 artistes 3D font rouler une boule





100 artists build a seamless 3D contraption from a single prompt | Dynamic Machines

Contribution le : Aujourd'hui 10:02:56

CrazyCow Re: 100 artistes 3D font rouler une boule 0 #3

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15712 Karma: 21458



Bon maintenant tout a l'air de descendre vers le bas... Tous magnifiques (sans exception) ! Ça a dû être dur de choisir les gagnants !Bon maintenant tout a l'air de descendre vers le bas...

Contribution le : Aujourd'hui 10:29:17