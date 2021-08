Options du sujet Imprimer le sujet

Top 10 Close Calls en Longboard

Webhamster

Chute et évitement au programme





My Top 10 CLOSE CALLS - Longboarding





My Top 10 CLOSE CALLS - Longboarding

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:43

FMJ65 Re: Top 10 Close Calls en Longboard

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12773 Karma: 3940 Le jour où il va prendre une voiture de face, ça va lui faire drôle ....

N'empêche, j'aimerais bien connaître la marque de son jean : sacrémenent costaud !!!

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:05