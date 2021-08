Options du sujet Imprimer le sujet

Olyer Une voiture descend une pente de manière originale 2 #1

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1233 Karma: 1457



La route étant verglacée, la voiture glisse en travers.

Contribution le : Aujourd'hui 11:09:59

FMJ65 Re: Une voiture descend une pente de manière originale 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12776 Karma: 3940 DJP je pense



Dommage que la vidéo coupe trop tôt : il manque le son final !

Contribution le : Aujourd'hui 12:28:22