Manifestation pour l'ouverture de plages nudistes en Italie ;)

Turisti tedeschi saltano nudi sui veicoli dei carabinieri



Deux touristes allemands, probablement ivres et assurément nus, détruisent une voiture de carabiniers italiens.

@Staffie Même si ce n'était pas en Italie, avec les assurances il faut toujours un tantinet exagérer pour espérer être couvert des dégâts.

