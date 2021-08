Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Nourrir un renard avec du pain 4 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13039 Karma: 7289 « Tu m'as pris pour un canard ou quoi ? Tiens, mange-le ton pain de merde. »





Contribution le : Aujourd'hui 12:04:07

FMJ65 Re: Nourrir un renard avec du pain 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12776 Karma: 3940 On marque son mépris comme on peut !

Contribution le : Aujourd'hui 12:29:59