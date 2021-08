Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Fausse tentative d'évasion 1 #1

Il est fou lui, vu la gâchette facile qu'ont les flics US





Contribution le : Aujourd'hui 17:56:17

Olyer Re: Fausse tentative d'évasion 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 1239 Karma: 1463



Edit: DJP il a pas mal d'année il me sembleEdit: ici , mais pas le même point de vue

Contribution le : Aujourd'hui 18:02:31

alfosynchro Re: Fausse tentative d'évasion 0 #3

Il est fatigué de la vie ou quoi ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:46:24