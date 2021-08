Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Comment être une bonne infirmière 1 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 15886 Karma: 13627 NSFW



Contribution le : Aujourd'hui 18:26:08

alfosynchro Re: Comment être une bonne infirmière 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9142 Karma: 4021 Pas terrible, pas vraiment drôle... de mon point de vue.

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:55

Skwatek Re: Comment être une bonne infirmière 0 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44586 Karma: 21392 En effet, ça doit être une question de point de vue.

Contribution le : Aujourd'hui 19:04:52

JCM77 Re: Comment être une bonne infirmière 0 #4

Je suis accro Inscrit: 04/04/2018 16:45 Post(s): 1000 Karma: 1006

@Skwatek a écrit:

En effet, ça doit être une question de point de vue.



Effectivement, si l’on est « devant » le lit, le point de vue est différent de « derrière » le lit, et encore différent de « sur » le lit… Citation :Effectivement, si l’on est « devant » le lit, le point de vue est différent de « derrière » le lit, et encore différent de « sur » le lit…

Contribution le : Aujourd'hui 19:10:20