Notre documentaire "Mon vieux" lève le voile de la peur pour découvrir l'univers aussi complexe que délicat de la maladie d'Alzheimer. Un univers où notre rationnel se heurte au surréalisme d'un cerveau altéré. Vivre dans une autre réalité devient également le lot quotidien des proches. Avec tendresse, délicatesse et respect, "Mon vieux" plonge dans la vie d'un malade et de son aidant, un père et son fils: Paul et Elie Semoun.



Elie Semoun passe le plus clair de son temps libre avec son père Paul. Elie est un aidant comme les autres. La complicité et la tendresse des deux hommes sautent aux yeux. Mais Elie assiste impuissant à la perte de mémoire de son père. Il tente de préserver et conserver les liens sociaux de son père afin de lutter contre la tendance au repli sur lui. Comment continuer à communiquer avec quelqu'un qui perd le sens des mots, prendre soin de lui et gérer son propre stress ?



"Mon vieux" est un road documentaire vif, une course poursuite pleine de tendresse où les souvenirs se noient dans la maladie. La relation complice et pleine de rires d'Elie et Paul Semoun illustre une autre facette de cette terrible maladie. Celle des aidants. Ceux qui doivent se battre pour communiquer, ceux qui tentent de mettre un pied dans l'univers surréel du malade. Pour garder le lien, pour avoir des réponses avant la disparition. Car au-delà du quotidien, c'est dans le passé des Semoun que nous conduit le chemin d'Alzheimer.





Mon Vieux par Elie Semoun

Contribution le : Aujourd'hui 01:08:06