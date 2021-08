Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron [Anime] Chainsaw Man 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1440 Karma: 646 Pourquoi pas, les graphismes ont l'air assez sympa. Reste à voir si le scénario de l'homme tronçonneuse tient la route !



Chainsaw Man - Trailer Officiel [VOSTFR] HD

Contribution le : Hier 23:08:14