-Flo- Un immeuble de 20 étages entièrement en flammes à Milan 1 #1

https://www.ouest-france.fr/europe/italie/italie-un-incendie-spectaculaire-ravage-un-tour-de-20-etages-a-milan-4a8533da-08f4-11ec-9766-794430828ce2











Tout a commencé par un simple incendie dans un appartement d'un des derniers étages :







Ça me parait fou que ça ce soit propagé à tous les étages inférieurs aussi rapidement ! Images impressionnantes d'un immeuble de 20 étages entièrement dévoré par les flammes aujourd'hui à Milan.Tout a commencé par un simple incendie dans un appartement d'un des derniers étages :Ça me parait fou que ça ce soit propagé à tous les étages inférieurs aussi rapidement !

