Elle fait le plein de sa Tesla

Je suis accro Inscrit: 22/09/2015 00:35 Post(s): 644 Karma: 375

@gazeleau



Généralement quand on prend une tesla ou une voiture de ce prix on se renseigne un peu, et ca en parle de partout.



Après faut se dire que tout ses autres rechargement elle est resté debout la main au chargeur, ca à du lui changer la vie cette nouvelle.

Contribution le : Aujourd'hui 08:37:23