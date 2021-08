Options du sujet Imprimer le sujet

Test d'un traîneau hypersonique à 10 600 km/h ??? Quoi???

Décoincer une tronçonneuse bloquée avec une autre tronçonneuse qui devait libérer une tronçonneuse... fu*k !

Contribution le : Aujourd'hui 11:27:46