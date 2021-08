Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un avion dans l'oeil de l'ouragan Ida 6 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44592 Karma: 21399





https://www.facebook.com/286668535080/videos/4079976465457890 Alors qu'il survole le Golfe du Mexique, un avion de reconnaissance météorologique se retrouve dans l'oeil de l'ouragan Ida de catégorie 4.

Contribution le : Aujourd'hui 14:08:53