Skwatek Route bloquée par un dinosaure

Un embouteillage se forme sur une route pendant le passage d'un énorme dinosaure !



pale éolienne bouchon

Contribution le : Aujourd'hui 18:21:25

AymericCaron Re: Route bloquée par un dinosaure

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1447 Karma: 653 Non c'est ma ...



Ouh la ! Je vais aller me coucher, moi !

Contribution le : Aujourd'hui 18:40:55

Skwatek Re: Route bloquée par un dinosaure

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44597 Karma: 21410

@AymericCaron a écrit:

Non c'est ma ...



Ouh la ! Je vais aller me coucher, moi !



Une chance pour toi que ce soit une vanne. Que faire avec un truc pareil ? Citation :Une chance pour toi que ce soit une vanne. Que faire avec un truc pareil ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:43:28

AymericCaron Re: Route bloquée par un dinosaure

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1447 Karma: 653 Skwatek

Après l'hélicob*te, l'éolinnob*te ?

Citation : L’hélicobite, mot-valise formé à partir d'hélicoptère et de bite est une pratique sexuelle ou ludique, ...

(Oui il y a bien une page pour ça...)

Sexuelle ?



Maintenant supprimons l'historique de mon navigateur. Après l'hélicob*te, l'éolinnob*te ?Citation : Hélicobite - Wikipédia (Oui il y a bien une page pour ça...)Sexuelle ?

Contribution le : Aujourd'hui 18:51:09

Skwatek Re: Route bloquée par un dinosaure

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44597 Karma: 21410 AymericCaron : Au bord d'une falaise, pourquoi pas, sinon je doute que tu sois assez grand. : Au bord d'une falaise, pourquoi pas, sinon je doute que tu sois assez grand.

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:46

AymericCaron Re: Route bloquée par un dinosaure

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1447 Karma: 653 Skwatek T'aurai pas le permis CE par hasard ?

Étretat, ça m'a l'air suffisant ! T'aurai pas le permis CE par hasard ?Étretat, ça m'a l'air suffisant !

Contribution le : Aujourd'hui 19:03:54

CrazyCow Re: Route bloquée par un dinosaure

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15729 Karma: 21473 Je pense que tu regardes à deux fois la météo quand tu dois faire un transport pareil

Contribution le : Aujourd'hui 19:11:19

FMJ65 Re: Route bloquée par un dinosaure

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12798 Karma: 3943 La vache, si une petite bise de 30km/h se lève ......

Contribution le : Aujourd'hui 19:54:33