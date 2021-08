Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Divers sports avec une boule de bowling 4 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44597 Karma: 21409





Every Sport a Bowling Ball Plusieurs activités sportives en utilisant une boule de bowling.Every Sport a Bowling Ball

Contribution le : Aujourd'hui 18:55:21

alfosynchro Re: Divers sports avec une boule de bowling 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 9156 Karma: 4032 La bande son me rappelle la série "Minuscules"

Sauf que là, c'est plutôt "Majuscule"...

Contribution le : Aujourd'hui 19:52:24