Un pyromane pris la main dans le sac

Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13058 Karma: 7372



Au Brésil, un passant voit un vieil homme démarrer un feu en bordure de route, dans une végétation très sèche. Il le filme, lui fait la morale et le menace d'appeler la police. Le vieil homme revient alors sur ses pas pour éteindre son feu...Attention, la fin peut choquer. (J'ose espérer qu'il lui est venu en aide après avoir coupé la vidéo...)

Hier 23:14:29

Re: Un pyromane pris la main dans le sac

Inscrit: 19/12/2012 12:11 Post(s): 1302 Karma: 751
Tu as des précisions sur le "démarrer un feu"?



Même si dans tous les cas c'est condamnable, ce n'est pas pareil de démarrer un feu en jetant un mégot et craquer une allumette volontairement.

Hier 23:32:39

Re: Un pyromane pris la main dans le sac

Inscrit: 31/07/2005 19:27 Post(s): 1239 Karma: 611
Bein c'est vrai, c'est plus malin de prendre bien son temps pour rattraper le mec plutôt que d'éteindre le départ de feu puis sermonner le gars..

Hier 23:52:26