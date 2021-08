Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Des lionnes protègent un léopard



Leopard surrounded by lions

gazeleau Re: Des lionnes protègent un léopard

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4449 Karma: 3538 Le roi des animaux fait moins le fier quand Madame le remet en place !



On sait quoi de la réaction des lionnes ? Le léopard c'est leur pote ? Une femelle qui met bas ? Leur animal de compagnie qui est blessé ? Coopération d'activistes féministe interespèce ?

SonyDian Re: Des lionnes protègent un léopard

Oui s'il vous plaît on veut des explications!

