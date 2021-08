Convocation devant les instances du parti pour celle qui n'a pas suivi le groupe !

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4450 Karma: 3540

En Chine, destructions simultanées à l'explosif d'une quinzaine de tours à Kunming, dans le Yunnan.

Toutes mises à terre en une poignée de secondes. Toutes ? Non ! Seule une irréductible tour tient tête au plan d'urbanisation.





15 unfinished buildings demolished in one blast in China, Strong tremor nearby

