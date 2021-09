Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Demander son chemin à une vache 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 13063 Karma: 7391 Deux hommes en voiture s’arrêtent au niveau d’une vache pour demander leur chemin.





Contribution le : Aujourd'hui 09:05:24

FMJ65 Re: Demander son chemin à une vache 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12804 Karma: 3944 DJP il y a quelques mois mais pas retrouvé

Contribution le : Aujourd'hui 09:21:08