Je viens d'arriver Inscrit: Hier 11:44:29 Post(s): 1

, à l'occasion des 5 ans de la série j'ai réalisé un épisode 121 de la série Bloqués avec Orelsan et Gringe. J'espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour donner vôtre avis merciii



https://youtu.be/lE7hEdW9X3E Salut à tous, à l'occasion des 5 ans de la série j'ai réalisé un épisode 121 de la série Bloqués avec Orelsan et Gringe. J'espère qu'il vous plaira et n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour donner vôtre avismerciii

Contribution le : Hier 11:52:31