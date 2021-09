Options du sujet Imprimer le sujet

Variel Sur le coin des bonnes affaires







Man Buys Bus for $16 || ViralHog



Afficher le spoil Il a l'intention d'en faire un camping-car. Tant mieux car l'intérieur est un peu pourri. Un gars a acheté (aux enchères) ce bus pour $16…Man Buys Bus for $16 || ViralHog

Loom- Re: Sur le coin des bonnes affaires 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 24/04/2013 16:27 Post(s): 7311 Karma: 3114 Pas mal , problème de suspension on dirait aussi ,a savoir quel sont les permis ect pour passer ça en véhicule mobile habitable et les frais pour ça.

