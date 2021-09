Options du sujet Imprimer le sujet

BigbroZ Un prof de français sort un album de rap pour sensibiliser les élèves à l’orthographe 2 #1

Si ça peut en aider certains, c'est une bonne chose.

Après, faut aimer la forme



Source





