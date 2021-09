Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un cycliste endommage une pelleteuse en fonçant dedans

Vous navigateur est trop vieux

zoondoz Re: Un cycliste endommage une pelleteuse en fonçant dedans



J'espère que la pelleteuse n'a pas trop souffert et que les dégâts seront vite réparés. En collant au cul d'une pelleteuse avec un vélo sans frein, fallait pas trop s'attendre à un autre résultatJ'espère que la pelleteuse n'a pas trop souffert et que les dégâts seront vite réparés.

Staffie Re: Un cycliste endommage une pelleteuse en fonçant dedans

@zoondoz Bah quoi ? Il voulait juste prendre l'aspi.

Manque de chance, c'est en prenant la pelle qu'il en aura prit une.

