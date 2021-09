Options du sujet Imprimer le sujet

Une voiture se prend une branche

Une voiture se prend une branche d'arbre

Large Branch Snaps and Lands on Unexpecting Car || ViralHog





Large Branch Snaps and Lands on Unexpecting Car || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:34:25

Re: Une voiture se prend une branche

ah j'ai horreur de ce genre de route ! il se passe dans cette video exactement ce que je redoute toujours sur ces routes !

Contribution le : Aujourd'hui 10:33:27