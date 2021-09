Options du sujet Imprimer le sujet

Animation 3D géante à New York (Times Square)

Une animation de vague en 3D sur le plus grand billboard de Manhattan.



Une animation similaire existe aussi Une animation de vague en 3D sur le plus grand billboard de Manhattan.Une animation similaire existe aussi à Séoul

Wiliwilliam Re: Animation 3D géante à New York (Times Square)

La qualité de la vidéo elle même doit aussi jouer ça rend moins bien qu'une autre vidéo que l'on avait vue sur le forum. Je pense que ça se passait au Japon..La qualité de la vidéo elle même doit aussi jouer

