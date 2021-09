Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44601 Karma: 21438

Un homme au téléphone "décide" subitement de s'asseoir au bord d'une piscine. Et hop !





Contribution le : Aujourd'hui 11:10:26