-Flo- Une moto amoureuse d'une voiture





Pendant la nuit dans un parking, une moto s'approche d'elle-même de sa voisine de stationnement, une voiture, pour passer la nuit allongée à ses côtés. C'est meuuugnon !



gazeleau

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4469 Karma: 3567 Le genre de trucs que tu n'imagines même pas lorsque tu retrouves le lendemain ton engin pas à sa place !

